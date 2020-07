Belen Rodriguez, sopra così e sotto un paio di slip pazzeschi: l'ultima fotografia incendiaria

23 luglio 2020 a

Sbam. "Rouge". Rosso. Una sola parola per introdurre una bellezza maestosa, irraggiungibile. Una sola parola scritta da Belen Rodriguez in calce all'ultimo bollente post su Instagram, una pubblicità a un marchio di biancheria intima per il quale si presenta così, come la potete vedere. Reggiseno rosso e slip dalle forme conturbanti altrettanto rossi. Sguardo un poco languido, dritto verso l'obiettivo, irresistibile. Un fisico per il quale ormai gli aggettivi sono terminati, da anni. La bellezza, la perfezione firmata Belen Rodriguez, della quale non si parla soltanto per il gossip infuocato circa la rottura con Stefano De Martino. A parlare è il suo corpo. E non c'è niente da aggiungere.

