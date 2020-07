Maria De Filippi, l'indiscrezione sul figlio Gabriele: "Ogni giorno...", ciò che non sapete

Roberto Alessi 27 luglio 2020 a

a

a

L'estate è iniziata. Lo si capisce anche dal tradizionale "trasloco" in barca (una super barca!) di Maria De Filippi. Un appuntamento fisso, che suggella, appunto, l'avvio dell'estate italiana. Stesso mare. Così anche stavolta vediamo super Maria, super fisicata (chi lo direbbe che va verso i 60?), distesa in relax, a largo di Ansedonia, vicino Orbetello, Toscana, dove ha una villa super con il marito Maurizio Costanzo. Con loro, il figlio Gabriele. Schivo, a tratti ruvido, simpaticissimo nel privato, Gabriele (adottato quando aveva 13 anni, ora ne ha quasi 30) è legatissimo ai genitori, in particolare a mamma Maria, con la quale si confronta ogni giorno, non solo in quanto mamma, ma anche in quanto collega, visto che lui lavora nella redazione di C'è Posta per te e Uomini e donne, programmi di successo targati e ideati dalla De Filippi. E il nuovo equilibrio tra mamma e figlio è siglato anche dal fatto che Gabriele è da poco andato a convivere con la fidanzata (Francesca Quattrini, 23 anni). Un dolore? «In compenso viene a cena da noi tre volte a settimana», confessa Mamma Maria.

"Vergognatevi, a cosa vi siete ridotti?". Il gossip la fa sbroccare: la furia cieca di Tina Cipollari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.