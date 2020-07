Wanda Nara, perizoma vista San Siro: la foto esagerata con cui sfida la censura

31 luglio 2020 a

Hai capito, Wanda Nara? Foto da urlo, consegnata direttamente dalla prorompente argentina a tutti i suoi seguaci. La moglie di Mauro Icardi si fa ritrarre nella piscina sul terrazzo del suo sontuoso appartamento a Milano, adagiata sul gonfiabile di un fenicottero rosa (un gonfiabile gigante). Il marito non c'è, sta a Parigi, col suo Psg in attesa del match di Champions League contro l'Atalanta. E Wanda Nara in un qualche modo sempre rimpiangere i tempi interisti: sullo sfondo, infatti, si staglia lo stadio di San Siro. Ma in primissimo piano c'è il lato B di Wanda, fasciato in uno striminzitissimo perizoma... vista San Siro. Una foto piccante, anzi piccantissima.

