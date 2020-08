Uomini e Donne, Giovanna Abate sedotta e abbandonata: "Sammy? Quegli otto giorni insieme..."

Francesco Fredella 04 agosto 2020 a

Finalmente arriva un po’ di chiarezza. Giovanna Abate, dopo Uomini e donne, mette tutto in ordine e manda in palla il gossip. Si parlava, solo pochi giorni fa, di un riavvicinamento con Davide Basolo dopo la sua storia-lampo con Sammy Hassan (nata negli studi di Maria De Filippi). A Superguidatv.it, la Abate racconta come stanno le cose: nessun ritorno di fiamma con Sammy.

“Amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla”, dice Giovanna. Stando alle sue parole, sembra che Sammy non abbia mai deciso di continuare la loro relazione. Cala il sipario. Una storia chiusa. La Abate vuole resta single: la verità è proprio questa. “Si tratta di segnalazioni non vere tanto che quando ho letto le notizie che circolavano ho sorriso. Non ho mai visto questi ragazzi”, risponde così ai fan che le chiedono notizie su Sammy e Davide. Risposta secca, ma efficace.

