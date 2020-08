Temptation Island, "amicizia finta" tra Amoruso e Battistelli: "Molto strano", voci da Mediaset

Francesco Fredella 05 agosto 2020 a

Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli ai ferri corti? Sembra che non si seguano più sui social. Adesso una spifferata potrebbe far tornare a galla qualche vecchio dissapore tra i due. Ma Lorenzo, durante Temptation Island, ha dato consigli a tutti. Compreso Andrea, che ha sofferto molto per il comportamento di Anna. Quindi tutto questo sembra molto strano. Durante la prima puntata ha buttato una sedia all’aria, ma lei si è giustificata dicendo che era tutta una tattica. Il motivo? Misterioso. Lorenzo in un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha difeso Andrea, dicendo che lei lo aveva trattato come un bambino. ”Andrea è una perla rara”, aveva detto il compagno di Manila. Ma Anna non ha mai espresso parole positive nei confronti di Amoruso. Quindi potrebbe aver influenzato Andrea. I più maliziosi pensano questo, ma potrebbe essersi trattata solo di un’amicizia finta.

