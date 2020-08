Amici, bomba di Maria De Filippi: "Con chi se la faceva Stefano De Martino". E chissà Belen Rodriguez

Francesco Fredella 07 agosto 2020 a

Dov’eravamo rimasti? Stefano De Martino e Belen Rodriguez si mollano. Un fulmine a ciel sereno. Poi tante indiscrezioni choc. E il silenzio dei diretti interessati. Ma parla Maria De Filippi, che conosce bene la coppia. “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…”,racconta al settimanale Gente. La madrina di Amici dice che Stefano, prima di Made in Sud, è andato a salutarla a Roma. “E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi (guai, ndr)…”, tuona Maria. Che non sa come finirà tra Stefano e Belen. “Può darsi però che tornino insieme. Con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni…”. Parola di Maria. Il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.

