Belen Rodriguez, un secco "no" a Maria De Filippi: alta tensione? E Stefano De Martino...

Francesco Fredella 08 agosto 2020 a

a

a

Parla Belen Rodriguez. Tuona. “No al perdono”, risponde così la showgirl argentina alle parole di Maria De Filippi, che aveva parlato della rottura con Stefano De Martino e di un possibile ritorno di fiamma ("è in grado di farsi perdonare tutto", ha detto la De Filippi riferendosi al ballerino di Made in Sud). Belen risponde, a modo suo, dopo aver letto le dichiarazioni di Queen Maria su Gente. Il no della Rodriguez fa pensare che lei si sia sentita ferita da Stefano, ma non capiamo ancora il motivo. Che resta misterioso. Un ritorno di fiamma in questi mesi sembrerebbe davvero (quasi) impossibile. Belen e Stefano hanno preso strade diverse. La risposta di Belen, per inciso, è arrivata tramite una story su Instagram in cui ha modificato il testo di una celebre canzone di Gianluca Grignani. Ma tant'è. Il vaso si è rotto ed è difficile ricomporre i cocci. Ma ai fan resta la curiosità: per quale motivo si sono detti addio? Il rumors sulla presunta love story segreta tra Stefano e la Marcuzzi ha tutto il sapore della fake news.

Andrea Iannone e Morrone? “Due di picche dalla Buccino”: quella voce esplosiva

"Con chi se la faceva ad Amici". Prego? De Filippi smaschera De Martino: gossip pazzesco (e chissà Belen...)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.