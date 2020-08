Chiara Ferragni, bikini sgambatissimo: lì sotto tutto troppo sottile e i fan impazziscono

09 agosto 2020 a

a

a

Chiara Ferragni non si smentisce mai. L'influencer anche in vacanza non si perde un selfie. La moglie di Fedez si immortala, con uno scatto poi pubblicato su Instagram, davanti allo specchio. Fisico pazzesco, ma il costume da bagno è sgambatissimo. Inutile dire che i fan sono andati in tilt e in calce alla foto sono piovuti "Bellissima", "Stupenda", "Fisico da urlo".

"Uguale a...". Chiara Ferragni e la foto con Fedez? Che umiliazione: ciò che non avevate notato

Ma c'è anche chi non ha potuto fare a meno di notare lo stacco di coscia. In ogni caso la Ferragni preferisce mostrarsi come mamma l'ha fatta. Pochi giorni fa, in sfregio alle polemiche, ha mostrato la sua cellulite. Lo scopo dell'influencer era quello di far capire che tutti hanno dei difetti e stranamente ne ha anche lei.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.