Giulia Salemi, clamoroso fuori di seno a bordo piscina: non si accorge della camicetta che scivola giù

“Sono tornata”. Ha scritto in inglese Giulia Salemi a corredo del suo ultimo servizio fotografo ad alto tasso erotico a bordo piscina. La showgirl è stata immortalata in tre scatti in cui indossa la mutandina del costume e una camicia a righe annodata in vita. La scollatura è da capogiro, ma soprattutto la camicetta va sempre più giù con il susseguirsi delle foto: in una la Salemi va praticamente fuori di seno, facendo impazzire il milione e passa di follower che si ritrova su Instagram. Inutile che dire che i suoi scatti sensuali e provocanti sono stati accolti con una pioggia di complimenti e commenti positivi: e non potrebbe essere altrimenti, perché la Salemi è davvero un bel vedere.

