Cristina Parodi senza trucco e filtri a 55 anni: "Come sei invecchiata", i social non perdonano

Quando sei la moglie di un politico, tendi ad essere molto esposta mediatamente alle critiche, anche a quelle del tutto fuori luogo. Lo sa bene Cristina Parodi, che ha pubblicato su Instagram una serie di scatti innocenti in cui mostra il marito Giorgio Gori intento con un dentice alla griglia. Così poco è bastato per scatenare commenti imbarazzanti, come il seguente: “E un bel brindisi alla vergogna no? E una preghiera ai morti di Covid a Bergamo? Quando qualcuno a fine febbraio diceva di uscire a festeggiare… spero che ci sia un Dio a fare giustizia”. Parole pesanti e completamente fuori contesto, dato che la Parodi non solo non c’entra nulla con l’emergenza coronavirus, ma ha semplicemente postato uno scatto sobrio per augurare buon Ferragosto. Ma non è finita qui, perché la moglie del sindaco Gori è finita sotto accusa anche per l’aspetto fisico: “Come sei invecchiata, ma è il sole che riduce così?”. Davvero poco tatto nei confronti di una signora di quasi 56 anni che si mostra senza trucco perché, a differenza di influencer e ex showgirl, non ha di certo bisogno di mascherare l’età.

