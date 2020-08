Vittoria Deganello, il nudo integrale dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: "Solo la cavigliera", rischio censura

15 agosto 2020 a

“Le rocce erano ardenti”. Così Vittoria Deganello ha introdotto su Instagram il suo ultimo scatto, che è a dir poco bollente. La bella influencer è diventata nota ai più soprattutto grazie a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi all’interno del quale è stata una controversa corteggiatrice, tra l’altro scelta dal tronista Mattia Marciano. I due però non stanno più insieme: adesso Vittoria è single e non disegna le provocazioni sui social con scatti che lasciano ben poco all’immaginazione. Come l’ultimo, in cui la ragazza è apparentemente nuda: non c’è traccia del costume, l’unico oggetto indossato è una sottile cavigliera. Per evitare lo scandalo la modella ha studiato ad arte la posa delle gambe, mentre ha nascosto le grazie con il braccio. Ma comunque non sono mancati i commenti piccanti tra un “bella selvaggia” e un “chi ha zoomato?”.

