Katia Pedrotti, l'incidente hot dell'ex Grande Fratello: "Quei 2 mm in meno...", i triangoli del vestito non coprono

“Per 2 millimetri in più che si intravedono dalla scollatura, cento commenti su quello?”. Si è scatenato un putiferio sotto uno degli ultimi post di Katia Pedrotti, la bionda che ha fatto innamorare Ascanio Pacelli e tutti i fan del Grande Fratello 4. Oggi moglie e mamma premurosa, la 46enne è ancora molto popolare grazie anche alla recente partecipazione al GF Vip di Patrick Ray Pugliese che ha riportato in auge i momenti indimenticabili con Katia dell’edizione 2004. La Pedrotti è molto seguita e apprezzata sui social, ma in uno scatto con i figli è stata molto criticata per una scollatura giudicata troppo audace: i triangoli del vestito non bastano a coprire i dettagli e tra i commenti in molti si scatenano.

