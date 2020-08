Ilary Blasi, "facciamo festa?": mini top e gonna bianca aderente e rivelatrice, così al party in piscina

18 agosto 2020 a

“Facciamo festa?”. Non è passato affatto inosservato l’ultimo post di Ilary Blasi che, mentre il governo sospendeva l’attività delle discoteche e delle sale da ballo fino al 7 settembre, si faceva immortalare ad una festa in piscina di sera. E non è passato inosservato neanche l’abbigliamento della moglie di Francesco Totti, che appare sempre in splendida forma fisica: ritratta di profilo, Ilary sfoggia un mini top rosso annodato in vita e un gonna bianca aderente e rivelatrice. Non sono mancate però le polemiche da parte di chi ritiene che non sia il momento di mandare un messaggio “festaiolo”, ma sono stati tanti anche gli apprezzamenti e i commenti ironici.

