Belen Rodriguez, il bacio con Antonino in copertina su Vero. "Ecco chi è lui", schiaffo a De Martino

Nome? Antonino. Cognome? Spinalbese. Professione: hairstylist, parrucchiere. E’ questo l’identikit della nuova fiamma di Belen Rodriguez che - dopo aver chiuso i rapporti con Stefano De Martino e poi con Gianmaria Antinolfi - trova la serenità nelle braccia di questa new entry. Si tratta di un 25enne. Il settimanale Vero pubblica le foto in esclusiva della Rodriguez che lo bacia appassionatamente. Come si legge dalle colonne nella afosa notte milanese, si incontrano con un gruppo di amici tra il Caffè Radetzky e il ristorante argentino El Porteno, si abbracciano e si lasciano andare a calde effusioni.

Una scena davvero mozzafiato, che riaccende il gossip in queste settimane bollenti. Resta un mistero: come mai Belen ha mollato il suo ex marito De Martino per ricostruirsi (a tempo di record) una vita prima con Antinolfi e poi con questo belloccio? Dal quartier generale dell’argentina nessuna risposta. Cala il silenzio. Ancora una volta. Antonino, che ricorda un po’ Gabriel Garko, sarebbe in queste ore a Ibiza (dove Belen ha casa e dove da anni trascorre le proprie vacanze con il figlio Santiago e con il resto della famiglia). Ci dicono, però, che il bel parrucchiere milanese sarebbe molto amico di Patrizia Griffini, ex gieffina che a sua volta è legatissima a Belen. Secondo alcune nostre fonti sarebbe stata lei il “gancio” per arrivare alla Rodriguez. Ma non dimenticate un altro dettaglio: Belen è anche un’affermata imprenditrice nel settore della bellezza con un salone pazzesco a Milano. Fate voi i calcoli: i due potrebbero essersi conosciuti anche per motivi di lavoro.

