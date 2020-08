Ilary Blasy e Totti pizzicati in spiaggia con i figli. Clamorosa Chanel: a 13 anni è già uguale alla mamma

21 agosto 2020 a

Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno godendo i figli in questo periodo un po’ particolare a causa del coronavirus. Domani in edicola uscirà il nuovo numero di Gente, che ha scelto di dedicare la copertina proprio alla leggenda della Roma e della Nazionale italiana. O meglio, più che a lui è dedicata alla figlia Chanel, che a 13 anni inizia ad essere sempre più somigliante alla mamma Ilary. E per fortuna: non ce ne voglia Totti, ma la Blasi è di un altro livello. La figlia sembra essere avviata su quella strada, a giudicare dalle foto pubblicate da Gente. Tra l’altro l’ex capitano giallorosso è legatissimo alla famiglia e soprattutto ai figli: “Siete la mia vita”, scrive sui social. Oltre a Chanel, infatti, ci sono il primogenito Cristian (15 anni) e la piccola Isabel (4).

