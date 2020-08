Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus in bikini: una foto rarissima, splendida a 43 anni

22 agosto 2020 a

"Immersa nella lettura". Giovanna Civitillo e Amadeus sono forse la coppia più riservata dello showbiz italiano. L'ex ballerina lanciata da Domenica In e poi a L'Eredità, accanto proprio al suo futuro marito, a 43 anni ha deciso di lasciare la tv (dove torna come ospite ricorrente in varie trasmissioni) e mantiene sia sui social (dove ha una pagina in comune col marito, altra rarità) sia nella vita reale. Niente mondanità, niente gossip, solo tanta discrezione e "normalità".

Una bellezza della porta accanto per questo ancora più sfolgorante. E la foto pubblicata su Instagram, che la ritrae in bikini su un lettino, immersa nella lettura, è un'altra perla rara in un mondo virtuale fatto di ammiccamenti e atteggiamenti sopra le righe. Non a caso, i commenti sono tutti di ammirazione.

