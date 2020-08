Lorella Boccia, l'ex ballerina di Amici “risparmia” sul tessuto: lo slip è davvero micro, scatto incendiario

24 agosto 2020 a

Lorella Boccia ha acquisito una certa popolarità grazie ad Amici, il talent di Maria De Filippi al quale ha preso parte in qualità di ballerina. Dopo essere cresciuta tra quei banchi, la Boccia è diventata una professionista di Amici: in attesa della nuova edizione, la 29enne di Torre Annunziata si sta godendo l’estate e non disdegna condividere con i suoi fan degli scatti a dir poco incendiari. Come l’ultimo, in cui la Boccia si fa apprezzare per il fisico scolpito e attraente e per un viso che non passa inosservato: l’occhio però scivola anche più in basso, dove Lorella indossa uno slip davvero micro e dal tessuto molto sottile che stuzzica la fantasia dei fan.

