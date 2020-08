Federico Fashion Style sfida il coronavirus: "Partito con la febbre dalla Sardegna, nessun controllo"

Francesco Fredella 26 agosto 2020 a

Sembrerebbe una sfida. Assurda. Da evitare, assolutamente. Perché con il Covid non si deve affatto scherzare. Ora le dichiarazioni di Federico fashion style sono da brividi. Lui, che si trova in isolamento dopo aver scoperto di avere il Coronavirus, la spara grossa. E dice: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, sulla nave nessun controllo”. Il noto parrucchiere era sull’isola e come racconta ad Agorà estate si è messo in viaggio ugualmente. “Non ho frequentato discoteche, la situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Controlli non ce ne erano assolutamente” aggiunge. La domanda logica resta una: alla prima linea di febbre non avrebbe dovuto avvisare i sanitari ed evitare di viaggiare? Perché non si è messo in isolamento sin da subito? Quanta gente ha incontrato durante il viaggio? Un vero dilemma. Inspiegabile.

