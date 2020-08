Al Bano e Loredana Lecciso, cena sospetta con Romina: nozze in vista?

27 agosto 2020 a

a

a

Avevamo ragione quando pochi giorni fa annunciavamo della cena a Cellino tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Qualcuno, sbagliando di grosso, aveva parlato dell’assenza della Lecciso. Falso. Lei c’era, seduta di fianco ad Al Bano. Ma Yari - il figlio di Carrisi e la Power- con una Ig stories non l’ha mai inquadrata. Loredana, però, non ha fatto clamore e rumore quando qualcuno ha preso come oro colato quel video di Yari. Incrociando le informazioni abbiamo saputo della sua presenza. Et voilà: notizia pubblicata.

A piedi nudi sullo sgabello: Claudia Ruggeri, la Bonas di Bonolis: un Lato A "vertiginoso" | Guarda

Ora arriva la conferma. “A tavola non si litiga, si mangia…”, conferma a Nuovo la Lecciso. La storia d’amore tra Al Bano e Loredana va a gonfie vele, ormai anche la Power l’ha capito. Secondo Nuovo l’ex moglie di Carrisi avrebbe detto sì al matrimonio tra Loredana e Al Bano. Un segnale importante, distensivo, dopo decine e decine di inviti della Lecciso che ha sempre detto di essere pronta ad abbracciare la Power. Tutto potrebbe avvenire a breve. Intanto, Al Bano si gode la serenità con Loredana, Jasmine e Bido (i loro figli). Il resto è solo gossip. Nulla di più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.