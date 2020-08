Lorella Boccia, l'ex ballerina di Amici sconvolge tutti con un'apertura di gambe irreale: “Naturale?”

31 agosto 2020 a

Lorella Boccia è la bellissima e avvenente ex ballerina di Amici, che è passata dai banchi al dietro le quinte, dove lavora con la trasmissione di Maria De Filippi. La 29enne campana si sta godendo le vacanze con il marito e non disdegna di condividere con i suoi fan alcuni scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Come quello sul ponte di una barca: “Amore, sii naturale che ti scatto una foto”, è la richiesta del compagno che trova la risposta decisamente inaspettata della Boccia. La quale mostra ai suoi fan un’apertura delle gambe spettacolare: la foto artistica è un capolavoro, Lorella mette in mostra l’elasticità tipica delle ballerine di un certo livello. Stavolta infatti non è il bikini né tantomeno le sue curve da sogno a catturare l’attenzione, ma la posa spettacolare della Boccia.

