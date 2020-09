Antonella Mosetti, gaffe agghiacciante sul coronavirus: "L'unica cosa che potete permettervi del Billionaire"

01 settembre 2020 a

Antonella Mosetti è finita nell’occhio del ciclone per un’uscita a dir poco infelice sul coronavirus e su quanto accaduto in Sardegna a ridosso di Ferragosto. La showgirl 45enne rientra nella categoria dei Vip che hanno prestato poca attenzione alle norme anti Covid e sono tornati a casa con una brutta sorpresa, ovvero con un tampone positivo. “A tutti gli invidiosi che criticano tanto Flavio Briatore e gli altri Vip positivi - ha dichiarato la Mosetti - ricordatevi che il Covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire”.

Una frase davvero di cattivo gusto che le è costata una marea di critiche e di prese in giro da parte di alcuni giornalisti che in realtà sono a loro volta influencer. Si tratta ovviamente di Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi, con i quali la Mosetti ha intrapreso un duro scontro verbale: la prima è stata definita “giornalaia che insulta la gente da anni”, mentre il secondo “pseudo giornalista che scrive minchiate sperando di avere qualche consenso”. Ciò non toglie che la showgirl abbia sbagliato: le sue parole sono da condannare senza se e senza ma, bastava ammettere di aver commesso una leggerezza in Sardegna per chiudere la questione, invece così facendo si è esposta all’odio della rete.

