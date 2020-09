Alessia Marcuzzi, "le chiappe invece sì": Dagospia, il più feroce dei titoli contro la conduttrice

01 settembre 2020 a

a

a

Ora parla Alessia Marcuzzi, a lungo al centro del gossip nel corso di questa estate, per le voci sul suo flirt con Stefano De Martino e che sarebbe stata la ragione della rottura di quest'ultimo con Belen Rodriguez. La conduttrice si concede in una intervista a Chi di Alfonso Signorini dove nega tutto, come più volte fatto in queste settimane. "Non presto il fianco al gossip perché so che fa pare del mio lavoro - spiega la Marcuzzi -. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante". L'anticipazione dell'intervista è stata ripresa da Dagospia, il sito che per primo parlò del flirt Marcuzzi-De Martino (flirt che Dago continua a sostenere ci sia stato). E nall'anticipazione, come al solito, Dagospia dà un titolo ferocissimo: "Non presto il fianco al gossip (Le chiappe sì)". Riferimento, quest'ultimo, ad alcuni scatti bollenti pubblicati dalla Marcuzzi su Instagram nelle ultime settimane.

Ricordate Nancy Coppola? Prima e dopo l'Isola dei famosi: "Meno 20 chili". In bikini, una clamorosa metamorfosi | Guarda

"Il modo in cui Belen ha scoperto le corna, fantastico". Dago-bomba piccante, infierisce su De Martino e la Marcuzzi: "Quel disgraziato..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.