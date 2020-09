Clizia Incorvaia, la camicia scivola giù? Scatto ad altissimo tasso erotico: il panorama è da censura

03 settembre 2020 a

Clizia Incorvaia si sta godendo la storia d’amore con Paolo Ciavarro, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, quella caratterizzata dall’emergenza coronavirus e proprio dalla squalifica della modella siciliana. Ma ormai è acqua passata, la Incorvaia gode di una certa popolarità sui social, che alimenta con alcuni scatti a dir poco affascinanti. Come gli ultimi pubblicati su Instagram, in cui Clizia è intenta a giocare con una camicia e ottiene un effetto erotico non indifferente: il “panorama” esibito dall’ex gieffina è davvero notevole e il body argentato non basta per coprire tutto. La Incorvaia è stata ricoperta da una valanga di complimenti, compresi quelli della suocera Eleonora Giorgi: “Wow, che gambe”.

