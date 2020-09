Belen Rodriguez, il tampone? La furia del tassista: "Come sono andate le cose", una scomodissima accusa

03 settembre 2020 a

a

a

Non si sono ancora placate le polemiche su Belen Rodriguez, che ingenuamente ha svelato pubblicamente di aver effettuato il tampone sull’isola di Capri e di aver ricevuto l’esito negativo in meno di 24 ore. Un trattamento di favore che non è passato inosservato e che ha alimentato critiche a non finire da parte di migliaia di cittadini napoletani che invece attendono anche cinque o più giorni per ricevere una risposta dall’Azienda sanitaria locale. Ora dalle colonne del Fatto Quotidiano emerge la storia di un tassista caprese che attende da dieci giorni l’esito del tampone: cinque giorni per ottenerlo, altrettanti in isolamento domiciliare in attesa di una risposta. Invece la Rodriguez è riuscita ad ottenerla in poche ore. “Ancora nessuno mi ha contattato ufficialmente per dirmi se sono negativo o positivo al Covid - ha dichiarato il furioso tassista - ora la febbre mi è passata, sto benissimo, ma la situazione sta creando notevoli danni economici a me e a tutta la famiglia”. L’uomo ha annunciato un esposto ai carabinieri.

Belen Rodriguez? No, Cecilia: in aereo si trova di fianco Stefano De Martino, finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.