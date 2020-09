Gemma Galgani contro Sirius, drammatica rissa a Uomini e donne: "Ah ragazzino...", "Non ti azzardare". Fine di un amore

15 settembre 2020 a

a

a

"Non ti ho perso. Non ti ho mai avuto. Come si fa a perdere il nulla?": Gemma Galgani risponde a tono a Sirius, che le dice di essere ridicola. "Non azzardarti a dire che sono venuto qui per arrivare in trasmissione. Non farlo. Non ne avevo bisogno", tuona Sirius in un confronto di fuoco con Gemma. Volano gli stracci. "Tra di noi cosa è iniziato? Nulla. Ci volevo credere. Ci sono caduta", continua la Galgani che riavvolge il nastro di una storia mai decollata con il giovane marinaio.

"Pensi solo al sesso. Vuoi farlo? Paga". Tina Cipollari umilia Gemma Galgani, caos in studio

Sirius sbotta: "Questa estate ti ho chiamato dicendoti di aver rinunciato ad un lavoro quotidiano perché non ci saremmo potuti vedere, non ti azzardare a negarlo". Gemma urla: "Ah ragazzino, mi hai presa in giro. Ti ha fatto comodo tutta questa storia". La Galgani mette così la parola fine a tutta la vicenda. Ma, come direbbe Corrado, non finisce qui. Preparatevi a vedere un altro show.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.