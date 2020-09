Chiara Ferragni, ecco l'impegno civico: cosa succede là sotto. Ma davvero? Gaffe da record, viene massacrata

16 settembre 2020 a

Una discreta gaffe per Chiara Ferragni, l'influencer da 21 milioni di follower. Siamo a Venezia, dove ha ricevuto il Leone d'Oro per l'impegno civico dimostrato per l'Italia. E dopo la cerimonia ecco il cambio di abito: indossa un vestito floreale Zimmerman, a chiudere il quadro un paio di stivali neri. Ed eccoci alla gaffe: la Ferragni, come se nulla fosse, appoggia piede e stivali sulla Scala Contarini del Bovolo, per la precisione sul parapetto del monumento. Che, per inciso, è un discreto pezzetto di storia. Scontate, dunque, le critiche incassate dalla Ferragni (il tutto documentato nel post che potete vedere qui sotto): "Però ti prego, non la scarpa sul pezzo di storia", scriveva uno. E ancora. "Scarpe sul letto e piedi sugli edifici, sarebbe questo l'esempio di educazione?", "Il piede te lo devi mettere in testa". E via discorrendo: Chiara Ferragni... bocciata.

