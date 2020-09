Gemma Galgani, Tina Cipollari accusa: "Usa le confessioni private per ricattare". Terremoto a Uomini e donne, si scade nel penale?

18 settembre 2020 a

a

a

A Uomini e donne si parla di "ricatti". Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani lo scontro rischia di trascendere in materia da codice penale. L'accusa dell'opinionista storica di Uomini e donne alla (odiata) dama del Trono Over è infatti di quelle clamorose, pesantissime. Secondo Tina, Gemma è "arrogante e antipatica. Rinfaccia gli uomini che frequenta le confessioni private e ne usa i segreti per ricattarli e spiattellarli in pubblico". Peggio di così, non si potrebbe.

Gemma contro Sirius, drammatica rissa a Uomini e donne: "Ah ragazzino...", "Non ti azzardare". Fine di un amore

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Cipollari ha poi infierito parlando del lifting della Galgani: "Si è proprio rifatta la faccia, lei che ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica. Per anni ha giudicato tutte le donne che si sono migliorate. Io non critico la sua scelta, ma questa decisione incoerente". Tra la Galgani e Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, è arrivata la tanto temuta rottura, ma perlomeno con il nuovo format di U&D, con la fusione di Trono Classico e Trono Over, potrebbero arrivare altre sorprese: "Ora può interagire con i ventenni", conclude velenosa Tina su Gemma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.