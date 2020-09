Paolo Brosio fuori dal Grande Fratello Vip: "È in ospedale", annuncio-choc di Alfonso Signorini

19 settembre 2020 a

C’era tanta curiosità nel vedere Paolo Brosio varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Purtroppo per il momento non è possibile soddisfare la curiosità: manca solo lui all’appello, ma neanche nella puntata di venerdì è diventato un concorrente del reality di Canale 5 per un imprevisto preoccupante. A svelarlo è stato Alfonso Signorini, che in diretta ha chiarito il motivo dell’assenza di Brosio: “Il nostro Paolo non è qui con noi questa sera come previsto perché, l’ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute”. Adesso si trova in ospedale a Roma: “Sto facendo degli accertamenti medici”, ha svelato sul suo profilo Instagram, senza però aggiungere dettagli. Qualcuno sospetta che possa esserci di mezzo il coronavirus, ma sono solo illazioni: “Noi ovviamente speriamo che si rimetta prestissimo e gli facciamo i nostri più cari auguri”, ha dichiarato Signorini. Che la prossima sia la settimana buona per vedere Brosio nella casa più spiata d’Italia?

