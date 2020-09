Sabrina Salerno ai Soliti Ignoti: "Appesa al plexiglass come una cubista". Vestita così: panico in regia Rai

21 settembre 2020 a

Sabrina Salerno ha dato spettacolo alla puntata speciale de I Soliti Ignoti, che ha stravinto la prima serata di domenica 20 settembre con uno share del 16,4% e una media di 3,365 milioni di telespettatori. La nota showgirl non è di certo passata inosservata: qualcuno ha parlato di una Sabrina in versione “cubista”, che ha fatto i numeri tra i divisori di plexiglas con tanto di abbigliamento ultra aderente che ha catturato tutte le attenzioni. In tutto ciò la concorrente Elisabetta è stata in grado di vincere la bellezza di 98mila euro, che riceverà sotto forma di gettoni d’oro: dopo aver indovinato quasi tutti i mestieri dei sei ignoti, è arrivata alla sfida finale con la somma di 49mila euro, dopodiché ha deciso di raddoppiare e l’azzardo ha pagato alla grande.

