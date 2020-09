Flavio Briatore, la foto con Naomi Campbell a casa sua: lo schiaffo a Elisabetta Gregoraci e Pretelli al GF Vip?

26 settembre 2020 a

Flavio Briatore risponde all'ex moglie Elisabetta Gregoraci, da giorni impegnata in un flirt con Pierpaolo Pretelli dentro la casa del Grande Fratello Vip. L'imprenditore ha replicato - anche senza mai alludere alla Gregoraci e all'ex concorrente di Uomini e Donne - con uno scatto su Instagram. Al suo fianco niente di meno di Naomi Campell. "Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco", ha scritto l'ex team manager in Formula 1 in calce alla foto che immortala i due ex senza mascherine e senza alcun distanziamento sociale.

Nell'immagine Briatore e la Campell appaiono sorridenti. Sinonimo questo del fatto che l'imprenditore si è finalmente lasciato alle spalle il coronavirus dopo il breve ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano e l'isolamento domiciliare.

