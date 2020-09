Elisabetta Canalis in lingerie nera, siamo quasi al "nudo frontale". Clamoroso problema con lo slip, video vietato ai minori?

29 settembre 2020 a

"La magia della lingerie nera". Elisabetta Canalis manda in visibilio i 2,7 milioni di fan che la seguono su Instagram con una "prova-intimo" al cardiopalma. L'ex velina di Striscia la notizia, 42 anni, pubblica un video dall'altissimo contenuto erotico in cui si mostra prima coperta solo da un asciugamano. Poi, alla moda di Tik Tok, uno schiocco di dita e scatena l'inferno. Prima un completino nero con trasparenze assassine. Qualcuno ha fatto anche maliziosamente notare che là sotto lo slip non copre i gioielli di famiglia, ma soprassediamo.

Altro giro, altra meraviglia: vestaglietta corta e due pezzi da impazzire. Tutto, come detto, rigorosamente nero. La Canalis, a inizio video, si sventola la fronte per il caldo. Ma quelli ko, dopo pochi secondi, sono i suoi followers.

