Grande Fratello Vip, "ero depressa": droga, confessione-choc di Patrizia De Blanck. Come si è ridotta, corsa in ospedale

Patrizia De Blanck ha fatto alcune clamorose rivelazioni sul suo passato, come il fatto che in un momento di depressione ha fatto uso di stupefacenti. Il tutto, ovviamente, al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “In un momento di grave depressione, un amico, nel tentativo, sbagliato, di aiutarmi, mi spinse a fare uso di droghe…”. Un gesto questo che però l’ha fatta finire in ospedale con una brutta emorragia nasale: “Per paura non ci ho mai più riprovato…”.

La concorrente del GF Vip 5 lo rivela nel suo libro, di cui alcuni stralci riportati sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, Patrizia De Blanck ha rivelato di aver amato davvero un solo uomo: il suo secondo marito, nonché padre della sua unica figlia. Un amore però malato, come ha confessato lei stessa nel suo libro: “Ci amammo in modo sbagliato, distruggendoci a vicenda tra ripicche, tradimenti e bugie. Ci continuammo a ferire fino all’addio…”, ha concluso.

