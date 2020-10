Selvaggia Lucarelli, lo scoop fotografico di Dago sul cantante gay: "Gabriel Garko è davvero uno sfigato"

09 ottobre 2020 a

a

a

Selvaggia Lucarelli è entrata a gamba tesa sullo scoop fotografico rilanciato da Dagospia. Un cantante italiano famosissimo è stato paparazzato alla stazione centrale di Milano mentre scambiava un bacio appassionato con un altro uomo. Immediatamente è partito il toto-nome sui social: di chi si tratta? Da Biagio Antonacci a Nek, passando per Francesco Gabbani, si è arrivati a nominare anche Ligabue: spostato dal 2013, il 60enne è finito al centro dei sospetti per via degli anelli che si vedono nella foto. “Comunque Gabriel Garko è veramente sfigato”, ha commentato la Lucarelli che poi ha aggiunto il carico: “Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti a parlare del presunto outing del cantante più famoso d’Italia”. Pur senza nominarlo mai, è chiaro che la giornalista di Tpi si riferisce a Ligabue: e ora che succede?

"Bacio e strizzate i c***". Dagospia, paparazzata dell'anno: riconoscete il noto cantante e sex symbol italiano beccato "con il virile maschione?" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.