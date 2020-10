Elisabetta Gregoraci, gelo al Grande Fratello Vip: "Ti saluta E. da Montecarlo", lei resta muta

Francesco Fredella 10 ottobre 2020 a

"A volte la capisco, altre mi gela. Non la capisco. Ci sono piccole gelosie che non capisco": Pierpaolo Pretelli è disperato. Non capisce i comportamenti di Elisabetta Gregoraci. "Spesso lei è vaga: sembra essere provocante, altre volte abbastanza assente", continua l'ex velino di Striscia la notizia al Grande Fratello Vip. Signorini gli chiede di mettere da parte il proprio orgoglio e di tentare. "Siamo amici speciali. Fuori da questa casa ci sono persone che mi pensano. Sono entrata da single", risponde Elisabetta. E spunta la storia dell’aereo: il presunto flirt fuori dal Gf vip sarebbe legato ad un pilota. Lei frena. Lui chiede. Signorini incalza: "Ti saluta E. da Montecarlo". Poi Elisabetta abbraccia Pierpaolo. Nulla di più, ma il gossip diventa rovente.

"Lo ha ammesso". Ecco chi è l'uomo (vip) della Gregoraci, Pierpaolo Pretelli piomba nel dramma

