Antonella Clerici e Alfio Bottaro, il fattore di È sempre mezzogiorno. Prima della tv, la carriera politica

La nuova spalla di Antonella Clerici è Alfio Bottaro, il fattore di È sempre mezzogiorno. che per simpatia potrebbe diventare un po' l'alter ego di Beppe Bigazzi, storico partner di Antonellina a La prova del cuoco. Intervistato dal settimanale Telepiù, Bottaro ha rivelato com'è nato l'amore professionale a prima vista tra i due. Alfio è molto amico di Vittorio Garrone, il compagno della conduttrice Rai: "Un giorno, quando con Antonella avevano appena iniziato a frequentarsi, li ho incontrati. Ero sul trattore". Da quel momento è cominciata la loro frequentazione, ben lontano dal mondo della tv. "Un giorno lei mi ha detto: 'Se riesco a fare un nuovo programma ti porta con me'". Ogni promessa è debito, e ora è già una piccola star della tv. Un bel salto per chi, come lui, faceva il vicesindaco a Grondona.

