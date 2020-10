Gabriel Garko al Live, il bacio a Barbara D'Urso: "Mi hai illusa", "Finalmente sono me stesso"

Francesco Fredella 12 ottobre 2020 a

Seduti uno di fronte all’altra. La d’Urso e Garko chiacchierano in uno spazio intimissimo di Live. “Mi hai baciato, mi ha illusa”, scherza Barbara d’Urso. E Garko dice: “Finalmente posso essere me stesso. Per me lei è un’amica. C’è qualcuno che dice che io abbia fatto outing nominando Gabriele (Rossi ndr), ma io ho chiesto a lui prima di farlo”, puntualizza Garko. Ma la d’Urso aggiunge: “Mi ha mandato tanti cuoricini dicendomi di trattarti bene”.



Garko è allegro. Felice. Rinato. “Non ho studiato nulla a tavolino. Ho fatto tutto di pancia. Mi auguro che il coming out non serva a nulla. Il giorno in cui non si farà più allora vuol dire che sarà cambiato qualcosa”, dice Garko. Che sulle storie finte rimarca: “E’ stato un meccanismo per soddisfare il mio sogno nel cassetto, che era quello di fare l’attore”. Adesso Garko è fidanzato con un ragazzo che si chiama Gaetano, 23 anni. “E’ bello”, dice la d’Urso. Gabriel subito coglie la palla al balzo per fare chiarezza: “Ci hanno beccato i paparazzi mentre passeggiavamo per strada a Milano. A Roma ero in una situazione protetta. A lui non interessa la notorietà”.

