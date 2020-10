Grande Fratello Vip, bomba su Elisabetta Gregoraci: "Briatore la condizionava, sapete perché ci siamo lasciati?", parla il suo ex

13 ottobre 2020 a

a

a

Spuntano come funghi gli ex fidanzati (o presunti tali) di Elisabetta Gregoraci da quando è chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’imprenditore Francesco Bettuzzi è uscito allo scoperto dopo averla frequentata una volta finito il matrimonio con Flavio Briatore: la loro storia sarebbe iniziata tre anni fa ed è sempre stata tenuta lontana dal gossip, ma è già finita (non si sentono da circa un anno) come lui stesso ha ammesso da Barbara d’Urso. Eppure adesso il buon Bettuzzi è uscito allo scoperto perché l’esposizione mediatica della Gregoraci fa comodo a molti: e così in un’intervista rilasciata al settimanale Chi l’imprenditore si è soffermato sulla relazione con Elisabetta e soprattutto sulla figura ingombrante dell’ex Briatore. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito c’era e la condizionava - ha dichiarato - abbiamo fatto una vita da profilo basso e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”. Poi sul rapporto speciale creato dalla Gregoraci con Pierpaolo Pretelli: “Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.

Si rinchiude in confessionale e dice questa roba: il dramma di un uomo, come si è ridotto Pretelli per Elisabetta Gregoraci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.