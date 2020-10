Pomeriggio 5, il paparazzo spiazza la D'Urso: "Nuovo concorrente al GF Vip, per il suo sollazzo". Bomba piccante in arrivo

14 ottobre 2020 a

"Per il suo sollazzo". Al Grande Fratello Vip gli autori e Alfonso Signorini vorrebbero aggiungere un po' di pepe e un paparazzo, in studio a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, conferma tutto: "Si sta valutando l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi, in modo da sollazzare il percorso di Tommaso Zorzi…". Insomma, grosse sorprese (piccanti) in vista. Era stato lo stesso influencer, il personaggio più frizzante e attivo di questa edizione, a lamentare la solitudine emotiva dentro la casa: "Penso che uno si trova meglio tra i suoi simili. Io non ho nessuno come me qui. Un ragazzo gay ha passato spesso cose che ho passato anche io e mi capisce meglio". Insomma, oltre a Paolo Brosio farà il suo ingresso anche un altro concorrente:

