Ezio Greggio criticato per Lockdown all'italiana: "Cotto da 30 anni". Lui reagisce così: insulti in pubblico

Raptus di Ezio Greggio, che probabilmente ha esagerato in una risposta data ad un utente della rete che lo ha criticato per Lockdown all’italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina che vede tra i protagonisti proprio l’ex conduttore di Striscia la Notizia. Il quale non ha gradito affatto le seguenti critiche: “Ma chi ti ha fatto i complimenti? Gli amici del tuo mondo fantastico? Sei cotto Ezio… non fai più ridere da 30 anni, incastrato in un ruolo dal quale non puoi più uscire perché semplicemente non sai fare altro”. Questo tweet ha fatto chiudere la vena a Greggio, che ha replicato in maniera forse eccessiva, anche perché ha insultato sul personale: “A giudicare dalla tua foto profilo in cui sembri una folata di vitello, sei tu che sembri cotto. Ciao fake, chiuso in un fornello: fatti mettere ancora un po’ di margarina perché la tua pelle sembra quella di un tacchino spiumato”. Se l’è presa troppo per una critica sui social? Giudicate voi.

