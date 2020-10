Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la frase terrificante a Dayane Mello: "Io posso uscire, tu devi lavorare". Per l'ex di Briatore si mette malissimo

21 ottobre 2020 a

Una brutta frase, che sta facendo molto discutere, quella con cui Elisabetta Gregoraci si è scagliata contro Dayane Mello. Teatro dello scontro ovviamente il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel corso dell'ultima puntata, tre i nominati: proprio la Gregroaci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. E al termine dell'appuntamento televisivo, ecco che l'ex di Flavio Briatore, rivolgendosi alla Mello, ha affermato quanto segue: "Io posso pure andare a casa perché ho altre cose da fare. Ma tu devi lavorare, ti serve". Insomma, sembrava quasi darle - ci perdoni l'esegesi del suo pensiero - della fallita. Forse, la frase non voleva essere cattiva, ma per certo a molti è sembrata "storta", infelice. Sul web, infatti, non è passata inosservata e in molti hanno puntato il dito contro la Gregoraci. Un periodaccio, per lei, con la sua popolarità che sta risentendo delle polemiche a distanza con Briatore e del trattamento che riserva a un sempre più disperato e innamorato Pierpaolo Pretelli. Ora, la frase alla Mello. Supererà indenne la nomination? Chissà...

