Pomeriggio 5, Elisabetta Gregoraci massacrata: "È una profumiera", Barbara d'Urso sconvolta

21 ottobre 2020 a

a

a

A Pomeriggio 5 si è discusso del legame tra i due concorrenti del GF Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Per Roberto Alessi, ospite del programma di Barbara d'Urso, quella che sta utilizzando la Gregoraci è una tecnica, che rischia di illudere il ragazzo. “La carne fresce piace ma, al dunque, c’è un costo sociale che non va affrontato”. Il direttore di Novella 2000 si è detto dispiaciuto per Pretelli, perché potrebbe soffrire per la showgirl. “Poverino, ha beccato la categoria peggiore, quella della profumiera”. La conduttrice è rimasta piuttosto perplessa per il termine usato e ha chiesto ad Alessi spiegazioni. "Quella che ti fa capire che potrebbe nascere qualcosa. Ma poi al dunque c’è sempre qualcos’altro che ti allontana. E’ quella che fa sbarellare qualsiasi uomo”, ha spiegato Alessi.

"Rapporto che non c'è mai stato". Elisabetta Gregoraci, parlano gli avvocati della sorella Marzia: un caso clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.