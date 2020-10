Elisabetta Gregoraci e Pretelli, al GF Vip il video "clandestino". "Segreti inconfessabili, chiedi alla psicologa"

25 ottobre 2020 a

"Ci sono cose che non ti posso dire". Elisabetta Gregoraci manda in tilt Pierpaolo Pretelli e la loro conversazione "intercettata" dai telespettatori durante la diretta giornaliera del Grande Fratello Vip apre nuovi interrogativi sul passato della conduttrice calabrese, ex moglie di Flavio Briatore. In ballo ci sarebbe una situazione "molto delicata", tale da imporre "un veto" sulla propria vita privata.







"Ma che cavolo dici? Stai scherzando?", è la reazione incredula di Pretelli. A quel punto la Gregoraci avrebbe "autorizzato" l'ex velino di Striscia la notizia a farsi "raccontare tutto dalla psicologa del Grande Fratello Vip". Un mistero che forse Alfonso Signorini proverà a svelare lunedì sera, quando la Gregoraci è sicura di uscire.

