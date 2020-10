Striscia la notizia, le veline Mikaela e Shaila sul tetto del taxi: "Saltate su", reggiseno e slip in pelle nera

28 ottobre 2020 a

Nulla può fermare le veline di Striscia la notizia. Nemmeno un taxi giallo d'epoca inavvertitamente parcheggiato nello studio del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Lo stacchetto di Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva deve andare in scena, costi quel che costi. E così si attrezzano per la "scalata".

Stivaloni neri, completo due pezzi in pelle vagamente alla "Mad Max", sorriso d'ordinanza e curve pericolosissime messe in bella mostra sul tetto del mezzo. E no, nessun tassista al mondo riuscirebbe a controllarle senza sbandare. "Saltate su - annuncia il profilo Twitter di Striscia - , le nostre veline ci danno uno strappo alla puntata di stasera". Con sommo piacere.

