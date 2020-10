Elisabetta Gregoraci, indiscrezioni di Dagospia: "A Montecarlo si parla di lui", spunta un nuovo uomo

30 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci, da quando è all'interno del Grande Fratello Vip, è sempre al centro del gossip. Tema principale il presunto flirt che ha all'esterno della casa di Canale 5. Questa volta a dire la sua ci pensa Dagospia che riporta le voci che girano a Montecarlo: "Elisabetta Gregoraci ha capito che non le conviene parlare troppo? - si chiede il sito di Roberto D'Agostino -. Da quando Flavio Briatore ha inviato una lettera alla sua ex moglie, la showgirl non ha più parlato dell'ex marito".

"In tempi non sospetti". Striscia, una bomba sulla Gregoraci e Briatore: quel "documento" che risale al 2019

Lei sì, ma il chiacchiericcio fuori non si ferma: "A Montecarlo - prosegue Dago - si chiacchiera del suo rapporto con Matteo Baldo, imprenditore ed ex di Lindsay Lohan. Solo amicizia o feeling speciale tra i due?". Sarà vero?

