Tu si que vales, il figlio legittimo di Al Bano in gara. Gerry Scotti sconcertato

Sconcerto a Tu sì que vales per un concorrente molto particolare. Il signore si presenta così: "Credo di essere il figlio legittimo di Al Bano". E non a caso il suo nome d'arte è Al Banino: "Sono sicuro per la voce che papà è lui, le movenze di mamma non lo so". Di fronte a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, giudici rimasti letteralmente a bocca aperta, il cantante con occhiali, sciarpa e panama d'ordinanza si è esibito in un classico "di papà", Nel sole.



"Nessuno mette in dubbio il tuo valore", si è complimentato Scotti: Al Banino, finito nella scuderia di Gerry, ha convinto la giuria ed è finito in finale. E Scotti ha promesso di trovare per l'occasione una "Romina Powerina". Auguri.

