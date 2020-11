Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: "Amore? Mai dire mai. Con quello che mi è successo in passato...". Parla di Salvini?

12 novembre 2020 a

a

a

"Mai dire mai". Una sibillina Elisa Isoardi, intervistata dal settimanale Nuovo, risponde così a chi le chiede di un possibile futuro con Raimondo Todaro che non sia quello di semplici amici. "Rimarremo amici sino alla fine dello show, ma dopo non escludo niente…", aveva detto quando era ancora in gara a Ballando con le stelle. Ora corregge il tiro: "Nella vita non si può escludere niente… In passato quando ho detto ‘mai’ si è poi trasformato in ‘sempre’…". Chissà se magari la Isoardi si riferisca al suo illustre ex fidanzato, Matteo Salvini.

"Dimenticare la storia con Salvini”. Elisa Isoardi, la voce (cattivissima) dietro le quinte di Ballando: Todaro, una cruda verità?

Di sicuro, resta il bellissimo ricordo dell'avventura a Ballando con il suo partner e insegnante di ballo: "Pensare al dopo inquinerebbe un meraviglioso presente… Il nostro vissuto è abbastanza intenso… Lui si è separato da poco e ha una bambina, io sono single e vengo dalla chiusura di un programma…". In ogni caso, la bella ex conduttrice della Prova del cuoco ha le idee chiare per il futuro: "Cerco la serenità… Un rapporto normale, in una famiglia formata anche solo da me e dal mio eventuale compagno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.