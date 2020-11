Alba Parietti contro Tommaso Zorzi, retroscena sullo scontro al Grande Fratello Vip: "Perché ero indignata"

12 novembre 2020 a

"Mi sono indignata". Alba Parietti è stata protagonista di un vivace confronto in tv con Tommaso Zorzi, lunedì sera al Grande Fratello Vip. E al settimanale Nuovo la showgirl mamma di Francesco Oppini, anche lui nella casa di Cinecittà, ha spiegato perché è scattata come una molla: "Quando ho capito che Tommaso, nelle tattiche di gioco, mirava a far passare mio figlio per una persona sleale, conoscendo l’onestà di Francesco, mi sono assai indignata". In ballo c'è il rapporto di amicizia tra Oppini e Zorzi, ma anche quello tra il giovane e la modella brasiliana Dayane Mello.

Anche in questo caso la Parietti era decisamente preoccupata perché la fidanzata di Francesco incominciava ad essere un po' gelosa per le avances insistenti della bella sudamericana: "All’inizio si è infastidita per le provocazioni, ma poi si è tranquillizzata… - spiega la Parietti - Sa che mio figlio non metterebbe mai in repentaglio la loro storia…". Alba si lancia anche in una previsione: alla fine il GF Vip lo vincerà Pierpaolo Pretelli, "se lo merita".

