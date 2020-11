Mattino 5, le bordate di Guenda Goria contro Elisabetta Gregoraci: "Battuta infelice e menzogna su di me"

13 novembre 2020 a

Guenda Goria è tornata all'attacco di Elisabetta Gregoraci. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, ha ribadito che secondo lei la showgirl non si è mai esposta davvero fino a questo momento. Poi ha aggiunto di aver sentito delle parole sul suo conto da parte della Gregoraci che non le hanno fatto piacere: "Ha fatto una battuta infelice su di me… Ha detto che ho meritato l’eliminazione perché avrei preso in giro la gente. Allora ho detto subito che non è sincera". Già subito dopo l'eliminazione, la Goria si era scagliata contro l'ex di Flavio Briatore in un'intervista al settimanale Chi, anche se poi ha voluto precisare: "Con quelle frasi ho esagerato e mi scuserò”. La ragazza infatti aveva definito Elisabetta "poco umana".

La Panicucci, poi, ha chiesto alla sua ospite un commento sulla fine della sua esperienza all'interno del reality. “Questa eliminazione l’ho trovata curiosa perché pochi giorni prima ero la preferita. Si è ribaltato tutto in poco tempo. Non so come funziona il televoto onestamente”, ha risposto la figlia di Maria Teresa Ruta. E infatti, come lei, anche il pubblico a casa ne è rimasto davvero sorpreso.



