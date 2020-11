Al Bano e Loredana Lecciso in crisi? La risposta del cantante toglie ogni dubbio: "Bisogna affrontare i problemi"

Francesco Fredella 13 novembre 2020 a

a

a

Al Bano e Loredana Lecciso uniti più che mai. Non sono sposati, ma si amano alla follia. Ormai da vent’anni la coppia è al centro della cronaca rosa: le presunte crisi - che spesso hanno animato il gossip - non hanno nulla di vero. Tutte fake news. Il cantante e la sua compagna, madre dei figli che hanno avuto insieme, sono al settimo cielo. Vivono a Cellino, da sempre quartier generale di Al Bano. E in un’intervista al settimanale Vero, Carrisi torna a parlare del storia con Loredana. “Stiamo insieme ormai da vent’anni, abbiamo avuto due figli…Nella vita bisogna affrontare prima i problemi e risolverli, come abbiamo saputo fare noi…”, dice il Leone di Cellino. Così, smentisce qualsiasi crisi e conferma quel feeling fortissimo con Loredana. Infatti, solo poche settimane fa aveva detto: “Siamo sposati mentalmente”.

"Penso che sia italiano". Cantante mascherato, sapete chi c'è dietro questo girasole: roba clamorosa | Video



Tra pochi giorni Al Bano inizierà una nuova avventura in televisione con sua figlia Jasmine Carrisi a The. “A lei non serve il bel canto, lei segue la musica dei suoi tempi. I rappisti e i trappisti…”, dice nell’intervista a Vero parlando della nuova vita da cantante di sua figlia. Che da poco ha sfornato un singolo pazzesco. S’intitola “Ego”. Jasmine, al primo anno di università a Milano, sta letteralmente spopolando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.