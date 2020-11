Manuela Arcuri a Verissimo: "Gabriel Garko? Relazione breve, ma...". Confessione intima, Toffanin di sasso

13 novembre 2020 a

a

a

A Verissimo sarà ospite Manuela Arcuri e riaprirà il capitolo Gabriel Garko. L'attrice laziale è stata fidanzata con il collega che poche settimane fa ha fatto coming out ammettendo la propria omosessualità, e stupisce Silvia Toffanin con una rivelazione molto intima: "Non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata….Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo…". Ora però ha il tarlo della "grande finzione": "Mi dispiacerebbe se mi avesse preso in giro per apparire quello che non era, ma sono passati tanti anni…". Quella relazione finì presto, ma "per quel breve periodo lui era il mio fidanzato", sottolinea. Resta la stima e l'affetto: "Tornerei a recitare con lui con una verità in più…Per me non è cambiato niente".





"Forse sono caduta nella loro rete". Manuela Arcuri, una drammatica rivelazione sulla storia con Gabriel Garko: "Eppure a letto..."

Polemico invece un passaggio su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che lavoravano con lei sul set e facevano parte della tanto contestata agenzia Ares, la stessa di Garko, che avrebbe organizzato un complesso sistema di finzioni e bugie per promuovere i suoi sex symbol, Garko in testa. Morra e Adua, al GF Vip, hanno parlato di pressioni che hanno causato in loro gravi crisi: "Non ho visto nessun malessere", taglia corto la Arcuri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.